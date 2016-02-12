Рассмотрена апелляционная жалоба госкомитета в отношении Azеrfon

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Завершился судебный процесс по апелляционной жалобе Государственный службы контроля по техническому регулированию и стандартизации Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патенту в отношении общества с ограниченной ответственностью (ООО) Azеrfon.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Нураддина Мустафаева было вынесено решение.

Решение суда первой инстанции оставлено без изменений. Апелляционная жалоба Государственный службы контроля не была удовлетворена.

Отметим, что ООО Azеrfon подал в суд на Государственную службу контроля. Обратившись во 2-й Бакинский административно-экономический суд, ООО потребовало аннулировать акт и решение. Суд удовлетворил иск. Не согласившись с решением, Государственная служба контроля обратилась в Бакинский апелляционный суд.