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    ​Рассмотрена апелляционная жалоба Госкомитета по вопросам имущества в отношении министерства

    Решение суда первой инстанции оставлено в силе

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершено рассмотрение апелляционной жалобы Государственного комитета по вопросам имущества (ГКВИ) и других в отношении министерства обороны Азербайджана (МО).

    Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Мирзы Тагизаде решение суда первой инстанции оставлено в силе.

    Отметим, что в этом году ГКВИ подал иск в отношении МО. Обратившийся в Бакинский административно-экономический суд №1 Госкомитет выдвинул требование о признании недействительным договора купли-продажи. Суд удовлетворил заявление по мере обеспечения иска. Несогласный с решением суда Госкомитет подал апелляционную жалобу. 

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