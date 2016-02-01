Рассмотрена апелляционная жалоба Фуада Гахраманлы

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба заместителя председателя Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Фуада Гахраманлы против судебного решения об избрании в его отношении меры пресечения в виде ареста.

Об этом Report сообщил адвокат Ф.Гахраманлы Немат Агаев.

Апелляционная жалоба не была удовлетворена.

Напомним, что 25 января в Насиминском районном суде состоялось судебное заседание по ходатайству относительно замены меры пресечения в отношении Ф.Гахраманлы в виде ареста на домашний арест. Ходатайство было отклонено.

Отметим, что заместитель председателя ПНФА Фуад Гахраманлы был допрошен 8 декабря в Следственном управлении по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры. Затем Следственное управление подало представление в Насиминский районный суд для избрания в отношении Ф.Гахраманлы меры пресечения в виде ареста. По решению суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

В отношении Фуада Гахраманлы выдвинуты обвинения по ст. 281.1 (публичные призывы к насильственному захвату власти) и 283.2.1 (враждебная деятельность против Азербайджана, пособничество иностранному государству и его представителям, а также подстрекательство к беспорядкам, нарушению общественной безопасности и неповиновению граждан) УК.