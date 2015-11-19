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    ​Рассмотрена апелляционная жалоба дочери Джамиля Гасанли

    Суд оставил приговор Ясамальского районного суда в силе

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба дочери председателя Национального совета Джамиля Гасанли Гюнель Гасанли.

    Как сообщает Report, суд оставил приговор Ясамальского районного суда в силе.

    Напомним, что 19 сентября 2014 года Г.Гасанли сбила за рулем принадлежащего ей автомобиля марки "KİA" пытавшуюся перейти улицу 86-летнюю жительницу Баку Адилю Салимову. ДТП произошло на территории Ясамальского района.

    20 февраля Ясамальский районный суд приговорил Г.Гасанли к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении участкового типа.  

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