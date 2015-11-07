Рассмотрена апелляционная жалоба департамента министерства налогов

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершилось судебное дело по апелляционной жалобе Бакинского налогового департамента при министерстве налогов в отношении общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Наримановское межрайонное отделение дезинфекционной станции города Баку".

Как сообщает Report, решение суда первой инстанции было аннулировано.

Отметим, что в этом году ООО подало в суд на департамент министерства и выдвинуло во 2-м Бакинском административно-экономическом суде иск об аннулировании решения и списании безнадежного долга. Суд частично удовлетворил данный иск. Не согласившись с решением, департамент министерства налогов подал апелляционную жалобу.