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    Рассмотрена апелляционная жалоба департамента министерства налогов

    Аннулировано решение суда нижней инстанции

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершилось судебное дело по апелляционной жалобе Бакинского налогового департамента при министерстве налогов в отношении общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Наримановское межрайонное отделение дезинфекционной станции города Баку". 

    Как сообщает Report, решение суда первой инстанции было аннулировано. 

    Отметим, что в этом году ООО подало в суд на департамент министерства и выдвинуло во 2-м Бакинском административно-экономическом суде иск об аннулировании решения и списании безнадежного долга. Суд частично удовлетворил данный иск. Не согласившись с решением, департамент министерства налогов подал апелляционную жалобу. 

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