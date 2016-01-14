Рассмотрена апелляционная жалоба Ateshgah Sigorta в отношении Rаvan Sigorta

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершилось судебное дело по апелляционной жалобе компании Ateshgah Sigorta в отношении открытого акционерного общества (ОАО) Rаvan Sigorta.

Как сообщает Report, на последнем заседании было вынесено решение.

Согласно решению, распоряжение суда первой инстанции в пользу ОАО Rаvan Sigorta оставлено без изменений.

Отметим, что в прошлом году ОАО Rаvan Sigorta подало в суд на ООО Ateshgah Sigorta. Обратившись в 1-й Бакинский административно-экономический суд, ОАО выдвинуло денежное требование. Суд удовлетворил иск. Не согласившись с решением, компания Ateshgah Sigorta подала апелляционную жалобу в Бакинский апелляционный суд.