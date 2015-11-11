Рассмотрена апелляционная жалоба Аtəşgah Sığorta

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе общества с ограниченной ответственностью (ООО) Atəşgah Sığorta против ООО Bakı Fındıq Emalı.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Сарвета Гусейнова вынесено решение. Согласно решению, постановление аннулировано в части удовлетворения иска, остальная часть постановления не была удовлетворена.

Отметим, что в этом году ООО Bakı Fındıq Emalı подало в суд на Atəşgah Sığorta. ООО обратилось в 1-й Бакинский административно-экономический суд и потребовало аннулирования договора, возвращения страховой выплаты, удержания ущерба у ответчика. Суд частично удовлетворил иск. Не согласившись с решением, компания Аtəşgah Sığorta подала апелляционную жалобу.