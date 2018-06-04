Рассматривается обращение гражданина Турции об экстрадиции из Азербайджана на родину

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по представлению министерства юстиции Азербайджана по поводу экстрадиции гражданина Турции Тургута Кямала Абдульсалама в его страну.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева Т.Кямал дал показания.

Во время допроса он изъявил желание уехать в Турцию и добавил, что является отцом 8-х детей. Т.Кямал отклонил выдвинутые обвинения: "Вы отправьте меня в мою страну, там я получу оправдание".

Затем на процессе выступил представитель министерства юстиции.

Он заявил о совершении Т.Кямалом преступлений как в Германии, так и в Турции:

"К нам поступили запросы из обеих стран. Однако, с учетом того, что обвиняемый является гражданином Турции, считаем целесообразным экстрадировать его в свою страну".

Представитель посольства Турции также потребовал передать им гражданина их страны.

Судебное заседание продолжится на будущей неделе.

Отметим, что согласно обвинению, Т.Кямал считается виновным в обороте наркотиков в Германии. В 2006-2007 гг. он финансировал транспортировку наркотиков в Германию и Голландию.

Кроме того, он объявлен в розыск со стороны Турции.

Ранее в Бакинском суде по тяжким преступлениям рассмотрели запрос Германии. Запрос был удовлетворен. Однако, при рассмотрении дела в Бакинском апелляционном суде, турецкая сторона также объявила розыск в отношении Т.Кямала и потребовала от азербайджанской стороны его экстрадиции. По этой причине дело вернули в суд первой инстанции.