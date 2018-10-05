Расследуются причины не поступления в грузинские вузы абитуриентов-азербайджанцев

Тбилиси. 5 октября. REPORT.AZ/ Национальный центр оценки и экзаменов Грузии выразил отношение к вопросу о не поступивших в вузы абитуриентах-азербайджанцах.

Как сообщает грузинское бюро Report, по словам руководителя центра Софио Горгодзе, причины не поступления абитуриентов в университеты расследуются.

По словам С.Горгодзе, при выборе специальности абитуриенты не были в достаточной степени осведомлены: "В случае выбора ими большего количества вузов, подобная проблема не возникла бы. Естественно, для избежания повторения подобного, мы усилим кампанию информирования. Наряду с этим, планируем подготовить долгосрочную стратегию для обеспечения получения образования этническими меньшинствами".

Отметим, что около 500 абитуриентов-азербайджанцев в Грузии на поступили в вузы, хотя и набрали необходимый минимум. Сегодня абитуриенты провели акцию перед министерством образования, науки, культуры и спорта Грузии с требованием размещения их на оставшиеся в вузах вакансии.