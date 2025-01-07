Расшифрованные материалы "черных ящиков" упавшего близ Актау самолета доставят в Астану

Расшифрованные материалы "черных ящиков" упавшего близ Актау самолета в ближайшие дни прибудут в Астану.

Расшифрованные материалы "черных ящиков" упавшего близ Актау самолета AZAL в ближайшие дни доставят в Астану.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в Минтранспорта страны.

"В ближайшие дни ожидается прибытие в Астану членов комиссии по расследованию авиапроисшествия с расшифрованными материалами бортовых самописцев (черных ящиков). По прибытию эксперты незамедлительно приступят к изучению расшифрованных данных указанных бортовых самописцев", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Центре по расследованию и предотвращению авиационных происшествий (CENIPA) завершили анализ данных черных ящиков самолета. Полетные данные с самописцев рухнувшего под Актау самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) извлечены. Сообщалось, что данные с самолета Embraer 190 были отправлены властям Казахстана, расследующим крушение.

"Анализ и выводы, которые будут опубликованы в итоговом отчете об этом авиационном расследовании, являются исключительной ответственностью следственного органа Казахстана", - заявил представитель ВВС Бразилии в момент прибытия самописцев в эту страну.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.