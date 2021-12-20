Расшифрован "черный ящик" потерпевшего крушение военного вертолета

Азербайджану представлены аудиозаписи, зафиксированные в "черном ящике" военного вертолета Государственной пограничной службы, потершего крушение в Хызинском районе.

Азербайджану представлены аудиозаписи, зафиксированные в "черном ящике" военного вертолета Государственной пограничной службы, потершего крушение в Хызинском районе.

Как передает Report, об этом первый заместитель генерального прокурора, государственный советник юстиции 3-го класса Эльчин Мамедов сказал на брифинге по предварительным результатам, полученным в рамках уголовного дела в связи с расследованием факта крушения военного вертолета ГПС, выполнявшего учебные полеты на авиационном полигоне "Гарахейбат".

"На основании запроса о юридической помощи с участием сотрудников Генпрокуратуры и прокуратуры Чехии специалисты соответствующей фирмы-производителя вскрыли "черный ящик". Азербайджанской стороне передана информация обо всех параметрах с момента подготовки к полету и до крушения, в том числе зарегистрированные аудиозаписи", - подчеркнул он.