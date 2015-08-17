​Распространено фото мужчины, убившего трехлетнего ребенка в Шамкире - ФОТО

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Распространено фото мужчины, убившего трехлетнего ребенка в Шамкире. Report публикует фотографию, представленную агентству правоохранительными органами.

Вопреки прежнему предположению о смерти ребенка от судорог, стало известно, что он умер насильственной смертью. Так, в апреле 2015 года житель села Илмашлы 32-летний Фариз Мирзаев применил насилие в отношении сына живущей с ним в гражданском браке 25-летней Бахар Гусейновой - 3-летнего Нихата, что повлекло за собой смерть ребенка. По заявлению отчима, ребенок умер от судорог. Ребенок был похоронен на сельском кладбище. В результате проведенных Шамкирской районной прокуратурой и сотрудниками отдела полиции оперативно-розыскных мероприятий спустя 5 месяцев стало известно, что ребенок скончался не от болезни, а был убит Фаризом Мирзоевым.

На данный момент подозреваемый задержан и в отношении него возбуждено уголовное дело.