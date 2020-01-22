МВД установило личность мужчины, отобравшего телефон у двухлетнего ребенка - ФОТО

Установлена личность мужчины, отобравшего в больнице телефон у двухлетнего ребенка.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления полиции города Баку и отделения полиции в метрополитене был задержан карманник, "промышлявший" на станциях метро, в вагонах и платформах, где скапливается наибольшее количество пассажиров.

В ходе проведенной операции был задержан ранее судимый житель Баку Эльчин Мамедов.

Выяснилось, что 19 января текущего года в различное время дня мужчина украл из кармана двух женщин телефоны на станциях метро "Иншаатчылар" и "28 Мая". При задержании Э.Мамедова в качестве вещественного доказательства был изъят один из украденных телефонов. В ходе расследований было установлено, что мужчина "промышлял" не только в метро, но и в пассажирских автобусах на территории Баку.

По факту в отношении задержанного лица возбуждено уголовное дело, принимаются оперативно-следственные мероприятия.

Не исключается, что Э.Мамедов совершил в столице и другие аналогичные преступления. Граждан, ставших жертвами преступлений Э.Мамедова, просят связаться с территориальными управлениями, отделениями полиции, а также с Call-центром МВД "102".

Напомним, что несколько дней назад Э.Мамедов украл мобильный телефон у 2-летнего ребенка в Научно-исследовательском институте педиатрии имени К.Фараджевой.