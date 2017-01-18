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    Распространились кадры тяжелого ДТП в Астаринском районе - ФОТО

    По факту ведется расследование

    Астара. 18 января. REPORT.AZ/ Распространились кадры тяжелого ДТП в Астаринском районе.

    Report предлагает вниманию читателей фотографии с произошедшего в селе Кижебе ДТП, в результате которого погиб 1, ранены 4 человека.

    Напомним, что съехав с дороги, автомобиль марки "ВАЗ-21011" врезался в бетонную преграду.

    Хотя тяжелораненый в результате ДТП Юсиф Мирали оглу Мамедов 1988 г.р. был доставлен в Лянкяранскую районную центральную больницу и прооперирован, вскоре он скончался.

    Благодаря усилиям врачей Астаринской районной центральной больницы, перенесшую клиническую смерть Афет Эльдост гызы Ибрагимли 2014 г.р. удалось спасти. Затем ее поместили в отделение реанимации Лянкяранской районной центральной больницы. Состояние А.Ибрагимли остается тяжелым.

    Состояние остальных раненых – Бяйляра Амид оглу Ибрагимова 1990 г.р., Эльдоста Амид оглу Ибрагимова 1992 г.р., Нахиды Тахир гызы Султановой 1992 г.р. расценивается как средней тяжести. Все они помещены в Астаринскую районную центральную больницу.

    По факту ведется расследование. 

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