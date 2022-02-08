Распространились кадры получения главой незарегистрированной организации денег от граждан

Распространились кадры получения главой незарегистрированной организации "Новый совет общественного надзора" Рамилем Шукюровым от граждан денег, якобы предназначенных для решения проблем малообеспеченных семей, семей шехидов и ветеранов.
Report представляет эти кадры:
Напомним, согласно официальной информации, были проведены оперативно-розыскные мероприятия в отношении ранее судимого за мошенничество и подлог Рамиля Шукюрова за незаконные действия, совершенные совместно с другими лицами, привлеченными к деятельности в непрошедшей госрегистрацию "Новом совете общественного надзора". В ходе обыска в офисе "организации" были обнаружены многочисленные доказательства, подтверждающие незаконную деятельность Р.Шукюрова и его подельников.
Выявлено, что организованная преступная сеть имеет отделения во многих районах и городах по всей республике, в нее привлечены сотни членов. Возникли обоснованные подозрения, что руководство т.н. совета присвоило пожертвования, собираемые с граждан якобы для решения проблем малообеспеченных семей и семей шехидов и ветеранов.