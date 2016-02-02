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    Правоохранительные органы распространили информацию об инциденте, в результате которого ранены полицейские

    Использованный при совершении преступления нож был изъят в качестве вещественного доказательства

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Главное управление полиции города Баку и Прокуратура города Баку распространили информацию о получении сотрудниками полиции увечий в результате конфликта, произошедшего в кафе "Emin" на территории Сабунчинского района.

    Как сообщает Report, согласно совместной информации, 2 февраля в 01:00 в службу "102" министерства внутренних дел поступила информация о драке в кафе "Emin" на территории Сабунчинского района столицы. Прибывшие на место происшествия оперативная группа Сабунчинского РУП и несущие службу на указанной территории сотрудники полиции попытались воспрепятствовать действиям находившейся в нетрезвом состоянии группы граждан. Несколько нарушителей общественного порядка набросились с ножом на капитана полиции Агаали Алекперли и сержантов полиции Эльнура Шарифова и Бахтияра Аббасова и нанесли сотрудникам правоохранительных органов ранения различной степени тяжести.

    Согласно информации, в результате оперативных действий сотрудников полиции были обезврежены и увезены в отделение полиции жители Бейлаганского района - Даянат Мурадов 1987 г.р., ранее судимый Ильхам Мамедов 1986 г.р. и житель Агджабединского района Фариз Меликов 1986 г.р. В качестве вещественного доказательства у них был изъят использованный во время инцидента нож.

    По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 221.2.1, 221.2.2, 221.3 и 315.1 УК, назначена соответствующая экспертиза.

    Д.Мурадов, И.Мамедов и Ф.Меликов привлечены к следствию в качестве подозреваемых.

    В настоящее время следственные действия по делу продолжаются. 

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