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    ​ГУПГБ и городская прокуратура распространили информацию о нанесении мужем ножевых ранений супруге

    Муж на почве конфликта пытался убить супругу

    Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Главное управление полиции города Баку (ГУПГБ) и городская прокуратура распространили официальную информацию о нанесении мужем ножевых ранений супруге.

    Как сообщает Report, в официальном заявлении говорится, что 23 июля в 15:00 неподалеку от Дворца торжеств "Meridian" в Низаминском районе столицы Санан Али оглу Гулиев на почве конфликта пытался убить супругу Вусалю Вугар гызы Гусейнову, нанеся ей многочисленные ножевые ранения. В результате пострадавшая была госпитализирована.

    Сотрудниками районного управления полиции и районной прокуратуры был произведен осмотр места происшествия, взяты вещественные доказательства, назначены соответствующие экспертизы и пр.

    По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 29, 120.1 УК (попытка умышленного убийства). Подозреваемый С.Гулиев задержан и привлечен к следствию.

    В настоящее время следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются. 

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