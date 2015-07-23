​ГУПГБ и городская прокуратура распространили информацию о нанесении мужем ножевых ранений супруге

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Главное управление полиции города Баку (ГУПГБ) и городская прокуратура распространили официальную информацию о нанесении мужем ножевых ранений супруге.

Как сообщает Report, в официальном заявлении говорится, что 23 июля в 15:00 неподалеку от Дворца торжеств "Meridian" в Низаминском районе столицы Санан Али оглу Гулиев на почве конфликта пытался убить супругу Вусалю Вугар гызы Гусейнову, нанеся ей многочисленные ножевые ранения. В результате пострадавшая была госпитализирована.

Сотрудниками районного управления полиции и районной прокуратуры был произведен осмотр места происшествия, взяты вещественные доказательства, назначены соответствующие экспертизы и пр.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 29, 120.1 УК (попытка умышленного убийства). Подозреваемый С.Гулиев задержан и привлечен к следствию.

В настоящее время следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.