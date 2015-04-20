Обнародована фотография убитого и сожженного полицейского - ФОТО

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Обнародована фотография убитого и сожженного полицейского.

В распоряжение Report поступила фотография убитого полицейского Имишлинского отделения полиции Кязимзаде Мухтара Гадир оглу.

Отметим, 18 апреля на территории поселка Тюркян Хазарского района обнаружили обгоревший труп мужчины с признаками насилия. В результате интенсивных расследований, проведенных по делу, возбужденному в Хазарской районной прокуратуре по ст. 120.1 (предумышленное убийство) УК, было установлено, что убитый - полицейский Имишлинского районного отделения полиции Кязимзаде Мухтар Гадир оглу.

В ходе расследований было установлено, что М.Кязимзаде был убит в собственной квартире в Хатаинском районе в корыстных целях работающим водителем в том же отделении полиции Ибаевым Равилем Нуруш оглу. Чтобы скрыть следы убийства, Р.Ибаев вывез труп с территории Хатаинского района и сжег.

18 апреля убийца был задержан в качестве подозреваемого лица и при допросе признался в содеянном.

Следственным управлением Бакинской городской прокуратуры продолжаются оперативно-следственные мероприятия по делу в целях выявления причастности к данному преступлению других лиц.