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    Обнародована фотография убитого и сожженного полицейского - ФОТО

    Убийство было совершено в корыстных целях

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Обнародована фотография убитого и сожженного полицейского.

    В распоряжение Report поступила фотография убитого полицейского Имишлинского отделения полиции Кязимзаде Мухтара Гадир оглу.

    Отметим, 18 апреля на территории поселка Тюркян Хазарского района обнаружили обгоревший труп мужчины с признаками насилия. В результате интенсивных расследований, проведенных по делу, возбужденному в Хазарской районной прокуратуре по ст. 120.1 (предумышленное убийство) УК, было установлено, что убитый - полицейский Имишлинского районного отделения полиции Кязимзаде Мухтар Гадир оглу.

    В ходе расследований было установлено, что М.Кязимзаде был убит в собственной квартире в Хатаинском районе в корыстных целях работающим водителем в том же отделении полиции Ибаевым Равилем Нуруш оглу. Чтобы скрыть следы убийства, Р.Ибаев вывез труп с территории Хатаинского района и сжег.

    18 апреля убийца был задержан в качестве подозреваемого лица и при допросе признался в содеянном.

    Следственным управлением Бакинской городской прокуратуры продолжаются оперативно-следственные мероприятия по делу в целях выявления причастности к данному преступлению других лиц. 

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