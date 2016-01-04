​Распространены кадры завода в Балакяне, на котором произошел взрыв - ФОТО

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Распространены кадры завода в Балакяне, на котором произошел взрыв. Report представляет данные кадры вниманию читателей.

Отметим, что сегодня примерно в 10:30 в котельной, расположенной на территории принадлежащего ООО Azeryem Sanaye завода в городе Балакян, произошел взрыв. В результате работник завода житель села Гуллар 26-летний Эльчин Алиев скончался на месте происшествия. Другие работники - житель села Гуллар 26-летний Новруз Настакалов и житель села Газма 34-летний Анар Бозуров получили травмы. Пострадавшие размещены в Балакянскую центральную районную больницу.