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    Распространены кадры столкновения грузовика со свадебным автомобилем в Баку - ВИДЕО

    Жених с невестой не пострадали

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Распространены кадры вчерашнего столкновения грузовика со свадебным автомобилем в Баку.

    Как сообщает Report, ДТП произошло в Сабунчинском районе.

    В поселке Забрат свадебный автомобиль марки "Мерседес" с государственным номерным знаком 90-OA-084 совершил аварию по дороге в дом торжеств.

    При совершении поворота малотоннажный грузовик марки Hyundai с государственным номерным знаком 90-JS-731 опрокинулся на "Мерседес". Пострадавших нет. Автомобиль марки "Мерседес" сильно поврежден.

    На место происшествия прибыли сотрудники дорожно-патрульной службы.

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