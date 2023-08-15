О нас

Распространены кадры ДТП, в результате которого пострадал блогер

Распространены кадры ДТП, в результате которого пострадал блогер Главное управление государственной дорожной полиции распространило кадры дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал блогер.
Происшествия
15 августа 2023 г. 11:26
Распространены кадры ДТП, в результате которого пострадал блогер

Главное управление государственной дорожной полиции распространило кадры дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал блогер.

Как сообщает Report, на кадрах видно, как в Низаминском районе столицы на проспекте Гейдара Алиева управляемый блогером Ниджатом Шакирли автомобиль марки Porsche врезался в грузовой автомобиль, за рулем которого находился Рамиз Аивазов.

В результате ДТП скончался пассажир Ниджата Шакирли, житель Гянджи Руслан Мамедов 1996 г.р. При этом находящийся на месте происшествия Фахри Рустамов получил травму руки при попытке оказать помощь. Н.Шакирли и Фахри Рустамов были доставлены в медучреждение, находящееся в подчинении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Незамедлительно на место происшествия прибыли сотрудники Государственной дорожной полиции для регулирования движения транспорта. Один из проезжавших мимо автомобилей сбил сотрудника полиции, в результате чего он получил легкую травму ноги.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК АР, ведется расследование.

Отметим, что пострадавший в ДТП Ниджат Шакирли является блогером, известным в социальных сетях как "Никосаягы".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Blogerin düşdüyü ağır yol qəzasının görüntüləri yayılıb - VİDEO

Другие новости из категории

Пожар в горной местности в Габале локализован
Пожар в горной местности в Габале локализован
15 августа 2023 г. 10:50
Обнародованы подробности ДТП в Баку, в результате которого пострадал блогер
Обнародованы подробности ДТП в Баку, в результате которого пострадал блогер
15 августа 2023 г. 10:40
В Азербайджане за сутки в ДТП погибли четыре человека
В Азербайджане за сутки в ДТП погибли четыре человека
15 августа 2023 г. 10:00
TƏBİB: Пострадавшему в тяжелом ДТП в Баку блогеру оказывается необходимая помощь
TƏBİB: Пострадавшему в тяжелом ДТП в Баку блогеру оказывается необходимая помощь
15 августа 2023 г. 09:03
В Гаджигабуле шесть человек пострадали в ДТП
В Гаджигабуле шесть человек пострадали в ДТП
15 августа 2023 г. 01:19
В Баку в море обнаружено тело мужчины
В Баку в море обнаружено тело мужчины
14 августа 2023 г. 22:46
В Баку в квартире обнаружено тело
В Баку в квартире обнаружено тело
14 августа 2023 г. 21:20
В Габале к тушению пожара в горной местности привлечен вертолет
В Габале к тушению пожара в горной местности привлечен вертолет
14 августа 2023 г. 19:12
Принято решение о прекращении деятельности Volt Азербайджан
Принято решение о прекращении деятельности "Volt Азербайджан"
14 августа 2023 г. 18:01
В Гаджигабуле произошло массовое отравление, АПБА начала расследование
В Гаджигабуле произошло массовое отравление, АПБА начала расследование
14 августа 2023 г. 14:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi