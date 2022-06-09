Распространены кадры автохулиганства участников свадебного кортежа в Баку

Главное управление государственной дорожной полиции города Баку распространило кадры, где запечатлен момент совершения автохулиганства участниками свадебного кортежа.

Главное управление государственной дорожной полиции города Баку распространило кадры, где запечатлен момент совершения автохулиганства участниками свадебного кортежа.

Как сообщили Report в Управлении, сотрудники дорожной полиции своевременно выявили совершивших автохулиганство водителей автомобилей из свадебного кортежа, которые подвергли опасности других участников дорожного движения.

Было отмечено, что 22-летний Мирджалал Мирадиев и 27-летний Эльшад Эйвазов на 7-м километре трассы Баку-Шамахы, двигаясь в направлении столицы, демонстративно нарушили общественный порядок на своих автомобилях. Сотрудники отдела дорожной полиции Управления экологического контроля составили протоколы об административных правонарушениях и вместе с собранными материалами направили их на рассмотрение в Бинагадинский районный суд.

Суд приговорил Мирджалала Мирадиева и Эльшада Эйвазова к одному месяцу административного ареста с ограничением права управления транспортным средством на один год.