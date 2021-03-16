Распространены кадры Аты Абдуллаева в наручниках

Распространены кадры Аты Абдуллаева в наручниках

Распространены новые кадры после того, как был арестован выдающий себя как видеоблогер Ата Абдуллаев.

https://static.report.az/photo/1ba2a338-cd13-35b5-8882-7df4fc827fe4.jpg https://static.report.az/photo/1ba2a338-cd13-35b5-8882-7df4fc827fe4.jpg

Версия на азербайджанском языке Фото Ata Abdullayevin qolları qandallı görüntüləri yayılıb - VİDEO