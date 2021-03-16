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Распространены кадры Аты Абдуллаева в наручниках

Распространены кадры Аты Абдуллаева в наручниках Распространены новые кадры после того, как был арестован выдающий себя как видеоблогер Ата Абдуллаев.
Происшествия
16 марта 2021 г. 21:38
Распространены кадры Аты Абдуллаева в наручниках

Распространены новые кадры после того, как был арестован выдающий себя как видеоблогер Ата Абдуллаев.

Как передает Report, видеокадры распространены в соцсетях.

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Версия на азербайджанском языке Фото Ata Abdullayevin qolları qandallı görüntüləri yayılıb - VİDEO

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