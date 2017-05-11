Распространена официальная информация в связи с нанесением в Гяндже ножевых ранений беременной женщине в область горла

Гянджа. 11 мая. REPORT.AZ/ В Гяндже возбуждено уголовное дело в связи с нанесением ножевых ранений беременной женщине в область горла.

Как сообщили западному бюро Report в городской прокуратуре, в 10 часов утра 9 мая бывший супруг Ульвии Алиевой 1983 г.р. житель Гянджи Гараев Рамин Кямиль оглу 1985 г.р. нанес женщине ножевое ранение в область горла, а затем пытался совершить суицид, нанеся себе 12 ножевых ранений. Тяжело раненый мужчина утром 1 мая скончался в отделении реанимации Гянджинской городской больницы скорой медицинской помощи.

По факту в Гянджинской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 29.120 (попытка умышленного убийства) УК.

Отметим, что получившая ножевое ранение в область горла У. Алиева помещена в 1-ю городскую больницу имени Аббаса Саххата. Ее состояние оценивается как средней тяжести.