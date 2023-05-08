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Распоряжение об амнистии исполнено в воспитательном учреждении пенитенциарной службы

Распоряжение об амнистии исполнено в воспитательном учреждении пенитенциарной службы Подписанное президентом Ильхамом Алиевым распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева" исполнено в воспитательном учреждении пенитенциарной службы министерства
Происшествия
8 мая 2023 г. 14:16
Распоряжение об амнистии исполнено в воспитательном учреждении пенитенциарной службы

Подписанное президентом Ильхамом Алиевым распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева" исполнено в воспитательном учреждении пенитенциарной службы министерства юстиции.

Как сообщает Report, распоряжение было применено к одному осужденному. Он был освобожден от наказания в виде лишения свободы.

Отметим, что подчеркивая, что 100-летие со дня рождения основателя современного Азербайджанского государства, гениального политического и государственного деятеля, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева является знаменательным событием в истории нашей страны, с глубоким уважением чтя вечно живую светлую память великого лидера, оставаясь приверженным его богатому духовному наследию, опирающемуся на общечеловеческие идеи, законности и идеалы справедливости, помня об исключительных заслугах Гейдара Алиева в осуществлении коренных реформ, направленных на построение демократического правового государства, и о том, что он придавал особое значение защите прав и свобод человека, продолжая традиции гуманизма, милосердия и человеколюбия, веря в то, что освобождаемые от наказания лица внесут свой вклад в благосостояние нашего независимого государства и развитие общества, рассмотрев адресованные президенту Азербайджанской Республики обращения о помиловании ряда осужденных лиц, членов их семей, Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики, правозащитных организаций, 8 мая 2023 года президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О помиловании ряда осужденных лиц по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева».

Согласно Распоряжению, помилован 801 осужденный, из них 463 человека освобождены от наказания в виде лишения свободы, 220 человек - от половины неотбытой части наказания в виде лишения свободы, 118 человек - от иных наказаний, не связанных с лишением свободы (ограничение свободы, исправительные работы, наказание в виде штрафа и лица, приговоренные к наказанию условно).

В то же время следует отметить, что 14 из помилованных осужденных являются иностранцами. Распоряжением 12 из них освобождены от наказания полностью, а 2 — от половины срока наказания. Согласно соответствующим приговорам, предусматривается, что после освобождения от наказания 4 иностранных осужденных будут принудительно выдворены за пределы Азербайджанской Республики. Поскольку другие иностранные осужденные являются азербайджанцами по национальности или члены их семей являются гражданами Азербайджанской Республики, в отношении них не будет применено принудительное выдворение.

Наряду с этим, Распоряжением 10 осужденных освобождены от наказания на основе обращений правозащитных организаций.

Среди них - журналист Эльчин Мамед, председатель партии "Гражданин и развитие" Али Алиев, а также 5 осужденных в связи с Тертерскими событиями, а 3 человека - в связи с Гянджинскими событиями, произошедшими в 2018 году. Решение о помиловании этих лиц принято с учетом отбытия ими большей части наказания, их поведения в период отбытия наказания, семейного положения и состояния здоровья.

По случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева с января текущего года проведено 14 заседаний Комиссии по вопросам помилования при президенте Азербайджанской Республики, на которых обсуждено около 2400 документов.

Следует отметить, что данное Распоряжение является крупнейшим актом о помиловании, принятым в истории независимой Азербайджанской Республики, по числу лиц, на которых оно распространяется. Для сравнения необходимо подчеркнуть, что Распоряжение о помиловании от 24 мая 2018 года, принятое по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики, был применено к 634 осужденным.

Распоряжение о помиловании, принятое по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, планируется выполнить до 10 мая.

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Версия на азербайджанском языке Əfv sərəncamı Penitensiar Xidmətin Tərbiyə müəssisəsində icra edilib

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