​Распоряжение о помиловании приведено в исполнение в женском исправительном учреждении №4 - ФОТО

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Распоряжение президента Азербайджана Ильхама Алиева "О помиловании ряда осужденных лиц" приведено в исполнение в женском исправительном учреждении №4.

Как сообщает Report, на мероприятии выступил заместитель начальника Пенитенциарной службы Низамеддин Джалилов.

Из исправительного учреждения №4 вышли на свободу 2 человека. Это Нушаба Ахмедова и Гюнель Гасанова. Как сообщает с места события сотрудник агентства Report, Н.Ахмедову встретили родные, а за Г.Гасановой никто не приехал. Получив документ об освобождении, она тут же покинула исправительное учреждение.