Распоряжение о помиловании исполнено в женской тюрьме

Президент Азербайджана 18 марта подписал распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц", которое в целом охватило 625 человек

Распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц", подписанное президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, исполнено в учреждении отбывания наказания № 4 Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Как передает Report, в данном учреждении отбывания наказания для женщин-заключенных распоряжение охватило в целом 12 заключенных.

Во время мероприятия Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева вручила справки 11 заключенным, они были освобождены. Согласно распоряжению, срок заключения одной из женщин был сокращен в два раза.

Президент 18 марта подписал распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц", которое в целом охватило 625 человек.