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Распоряжение о помиловании исполнено в женской тюрьме

Распоряжение о помиловании исполнено в женской тюрьме Президент Азербайджана 18 марта подписал распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц", которое в целом охватило 625 человек
Происшествия
19 марта 2021 г. 10:22
Распоряжение о помиловании исполнено в женской тюрьме
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Распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц", подписанное президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, исполнено в учреждении отбывания наказания № 4 Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Как передает Report, в данном учреждении отбывания наказания для женщин-заключенных распоряжение охватило в целом 12 заключенных.

Во время мероприятия Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева вручила справки 11 заключенным, они были освобождены. Согласно распоряжению, срок заключения одной из женщин был сокращен в два раза.

Президент 18 марта подписал распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц", которое в целом охватило 625 человек.

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏfv sərəncamı qadın məhbusların cəza çəkdiyi müəssisədə icra olundu

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