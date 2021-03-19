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Распоряжение о помиловании исполнено в тюрьме №1

Распоряжение о помиловании исполнено в тюрьме №1 В учреждении №1 распоряжение о помиловании было применено к 14 осужденным
Происшествия
19 марта 2021 г. 10:17
Распоряжение о помиловании исполнено в тюрьме №1
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Подписанное президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц" было исполнено в учреждении по отбыванию наказания №1 Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Как сообщает Report, в учреждении №1 распоряжение о помиловании было применено к 14 осужденным.

В ходе мероприятия 13 осужденным были представлены справки, и они были освобождены. Согласно распоряжению, наказание 1 осужденному уменьшено вдвое.

Из освобожденных 1 человек является гражданином России.

Распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц", подписанное президентом Ильхамом Алиевым 18 марта, коснулось в общей сложности 625 заключенных.

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Версия на азербайджанском языке Əfv sərəncamı 1 saylı cəzaçəkmə müəssisəsində icra olundu

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