Распоряжение о помиловании исполнено в исправительном учреждении №11

Распоряжение о помиловании исполнено в исправительном учреждении №11

Распоряжение о помиловании, подписанное президентом Ильхамом Алиевым, исполнено в исправительном учреждении №11 Пенитенциарной службы.

Как сообщает Report, документ затронул в общей сложности 9 человек, отбывающих наказание в этом исправительном учреждении.

Из них семь человек были освобождены от наказания, а двум другим срок был сокращен.

Справки лицам, на которых распространяется указ о помиловании, вручили заместитель начальника Пенитенциарной службы Министерства юстиции, генерал-майор Орхан Гасымов, начальник управления по правам человека и коммуникации Министерства юстиции Ляман Гусейнзаде, члены Общественного совета при Министерстве юстиции, депутаты.



Фото: Мухаммед Агаев