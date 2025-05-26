О нас

Распоряжение о помиловании исполнено в исправительном учреждении №11

Распоряжение о помиловании исполнено в исправительном учреждении №11 Распоряжение о помиловании исполнено в исправительном учреждении №11
Происшествия
26 мая 2025 г. 18:12
Распоряжение о помиловании исполнено в исправительном учреждении №11

Распоряжение о помиловании, подписанное президентом Ильхамом Алиевым, исполнено в исправительном учреждении №11 Пенитенциарной службы.

Как сообщает Report, документ затронул в общей сложности 9 человек, отбывающих наказание в этом исправительном учреждении.

Из них семь человек были освобождены от наказания, а двум другим срок был сокращен.

Справки лицам, на которых распространяется указ о помиловании, вручили заместитель начальника Пенитенциарной службы Министерства юстиции, генерал-майор Орхан Гасымов, начальник управления по правам человека и коммуникации Министерства юстиции Ляман Гусейнзаде, члены Общественного совета при Министерстве юстиции, депутаты.

Фото: Мухаммед Агаев

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоƏfv sərəncamı 11 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsində icra olunub

Самое читаемое

Главы МИД ЕС намерены снять санкции с Сирии
Главы МИД ЕС намерены снять санкции с Сирии
20 мая 2025 г. 12:01
Азербайджан и Латвия обменялись опытом в налоговой сфере
Азербайджан и Латвия обменялись опытом в налоговой сфере
21 мая 2025 г. 14:42
В Таджикистане прошел концерт в рамках Дней азербайджанской культуры
ФотоВ Таджикистане прошел концерт в рамках Дней азербайджанской культуры
21 мая 2025 г. 23:25
Заур Фатизаде: Замечания и рекомендации по риску ОД/ФТ в аудиторских отчетах должны быть стандартизированы
Заур Фатизаде: Замечания и рекомендации по риску ОД/ФТ в аудиторских отчетах должны быть стандартизированы
23 мая 2025 г. 11:08
В Баку продолжается суд над обвиняемыми в военных преступлениях против Азербайджана
В Баку продолжается суд над обвиняемыми в военных преступлениях против Азербайджана
26 мая 2025 г. 11:34
На суде представлен видеоматериал, подтверждающий участие Давида Ишханяна в боевых действиях на территории Азербайджана
На суде представлен видеоматериал, подтверждающий участие Давида Ишханяна в боевых действиях на территории Азербайджана
19 мая 2025 г. 20:25
В Таджикистане проходит фотовыставка, посвященная Карабаху
ФотоВ Таджикистане проходит фотовыставка, посвященная Карабаху
20 мая 2025 г. 16:44
СМИ: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности США
СМИ: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности США
24 мая 2025 г. 08:56
Азербайджанские триатлонисты успешно выступили на Открытом чемпионате Узбекистана
ФотоАзербайджанские триатлонисты успешно выступили на Открытом чемпионате Узбекистана
25 мая 2025 г. 20:31
Рубио: Израиль имеет возможности предотвратить получение Ираном ядерного оружия
Рубио: Израиль имеет возможности предотвратить получение Ираном ядерного оружия
21 мая 2025 г. 23:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi