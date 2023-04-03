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Раскрыты некоторые детали вооруженного инцидента в гипермаркете в Баку

Раскрыты некоторые детали вооруженного инцидента в гипермаркете в Баку Раскрыты некоторые детали вооруженного инцидента, произошедшего 4 марта в гипермаркете в Хатаинском районе Баку.
Происшествия
3 апреля 2023 г. 11:39
Раскрыты некоторые детали вооруженного инцидента в гипермаркете в Баку

Раскрыты некоторые детали вооруженного инцидента, произошедшего 4 марта в гипермаркете в Хатаинском районе Баку.

Об этом Baku TV рассказал оперативник, расследующий этот инцидент.

Он сообщил, что через 5 минут после происшествия была нажата кнопка тревоги системы охранной сигнализации торгового объекта, примерно через 2 минуты 30 секунд на место происшествия прибыли сотрудники охранной полиции, а чуть позже оперативные группы полиции:

"Согласно оперативным планам, соответствующие силы Министерства внутренних дел скоординировано начали мероприятия по раскрытию преступления по горячим следам и поимке лиц, совершивших преступление”.

Оперативник напомнил, что содержание комплексных мер, проводимых в связи с раскрытием преступления, не может быть разглашено, так как является тайной следствия: "Но могу сказать, что спустя несколько часов после происшествия были точно установлены личности подозреваемых в совершении преступления. Один из них был задержан по адресу, где он скрывался, при нем было оружие, использованное при совершении преступления. Другой участник преступления, скрывавшийся в одной из квартир, расположенных в центральной части столицы, был нейтрализован сотрудниками полиции с применением огнестрельного оружия в соответствии с требованиями законодательства за оказание вооруженного сопротивления при задержании. Огнестрельное оружие, использованное при совершении преступления, а также похищенные денежные средства были обнаружены и изъяты в полном объеме”.

Отметим, что 4 марта около 12 часов дня в одном из гипермаркетов, расположенных на территории Хатаинского района столицы, произошел вооруженный инцидент.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda hipermarketdə baş verən silahlı insidentlə bağlı bəzi gizli məqamlar açıqlanıb - VİDEO

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