Раскрыты детали задержания лиц, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана

В Бакинском военном суде на заседании по делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана, были раскрыты обстоятельства, при которых они были задержаны и обезоружены.

В Бакинском военном суде на заседании по делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана, были раскрыты обстоятельства, при которых они были задержаны и обезоружены.

Как сообщает Report , соответствующие детали были обнародованы в ходе оглашения резолютивной части обвинительного акта.

Было отмечено, что в результате антитеррористических мероприятий локального характера 3 октября 2023 года в своем частном доме в городе Ханкенди был задержан и разоружен Арутюнян Араик Владимири.

В ходе обыска на его приусадебном участке были обнаружены и изъяты автоматы АК-74, 5 025 патронов, считающихся боеприпасами, и другое оружие и боеприпасы.

В тот же день на территории города Ханкенди был задержан и разоружен Саакян Бако Сааки. Во время обыска в его частном доме были обнаружены и изъяты 14 корпусов ручных гранат Ф-1, 2 611 пригодных к стрельбе патронов и другое оружие и боеприпасы.

В тот же день на территории города Ханкенди был задержан и разоружен Ишханян Давид Рубени. В ходе обыска в гостинице в городе Ханкенди, которой он завладел незаконно, были обнаружены и изъяты 481 патрон, предназначенный для использования в автоматическом оружии АК-74, АКС-74, АКС-74У и других, а также 4 магазина, являющихся комплектующими частями данного автоматического оружия.

Манукян Давид Азати был задержан 27 сентября 2023 года на Лачынском погранпункте Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана. При обыске по месту его жительства были обнаружены и изъяты 3 магазина, являющиеся комплектующими частями автомата марки АК-74, 1 пистолет модели CZ 75 Compact и другое оружие и боеприпасы.

Бабаян Давид Клими был задержан и разоружен 28 сентября 2023 года на территории города Ханкенди, Мнацаканян Лева Генрихи - 29 сентября 2023 года на Лачынском погранпункте ГПС, а Гукасян Аркадий Аршавири - 3 октября 2023 года на территории города Ханкенди.

Кроме того, Пашаян Меликсет Владимири, Мартиросян Гарик Григори, Степанян Гурген Гомери и Аллахвердиян Давит Нельсони были задержаны и разоружены 20 сентября 2023 года на территории села Дагдаган Ходжалинского района, Бабаян Мадат Аракели - 20 сентября 2023 года на территории села Гозлукёрпю Агдеринского района, Балаян Левон Ромики - 20 сентября 2023 года вблизи города Шуша, Бегларян Василий Ивани - 26 сентября 2023 года на территории Кяльбаджарского района, Газарян Эрик Роберти - 27 сентября 2023 года на территории села Гасанриз Агдеринского района, при этом у них было обнаружено и изъято большое количество оружия, его комплектующих частей и боеприпасов, в том числе противопехотные мины.