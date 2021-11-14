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Раскрыто убийство, совершенное в Геранбое

Раскрыто убийство, совершенное в Геранбое В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий, проведенных с высоким профессионализмом сотрудниками прокуратуры и полиции, по "горячим следам" раскрыто убийство, совершенное при неизвестных обстоятельствах на территории Геранбойского района
Происшествия
14 ноября 2021 г. 14:19
Раскрыто убийство, совершенное в Геранбое

В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий, проведенных с высоким профессионализмом сотрудниками прокуратуры и полиции, по "горячим следам" раскрыто убийство, совершенное при неизвестных обстоятельствах на территории Геранбойского района.

Как передает Report, об этом говорится в совместной информации Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел.

В Ходжалинской районной прокуратуре было проведено расследование по факту обнаружения 13 ноября на территории села Баллыгая Геранбойского района фрагментов тела неизвестного человека. В ходе расследования были выявлены основания для подозрения в том, что 10 ноября житель города Евлах Джошгун Ахмедов (1977 г.р.) привез своего знакомого, Гадира Алескерова (1968 г.р.) на автомобиле из города Евлах в село Баллыгая Геранбойского района и там убил его, ударив камнем по голове во время личного конфликта.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье УК 120.1 (умышленное убийство), Джошгун Ахмедов был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

Следственные и оперативно-розыскные мероприятия по делу продолжаются.

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