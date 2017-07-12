Раскрыто убийство совершенное в Баку

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ В результате профессионально проведенных неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий со стороны правоохранительных органов столицы по "горячим следам" раскрыто убийство, совершенное на территории Наримановского района.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном сообщении Главного управления полиции города Баку и городской прокуратуры.

Так, 10 июля, в районе 11 часов, по адресу город Баку, Наримановский район, улица А.Нейматулла, 82 был обнаружен труп Юрия Петровича Барышова 1951 г.р. с признаками характерными для насильственной смерти.

По данному факту в прокуратуре Наримановского района по статье 120.1 Уголовного Кодекса (преднамеренное убийство) возбуждено уголовное дело.

В результате проведенных неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, ввиду достаточного наличия подозрений в совершении преступления, в качестве подозреваемого был задержан и привлечен к следствию ранее судимый за совершение разбоя Гусейн Рамазанович Акаев.

В настоящее время в Следственном управлении прокуратуры города Баку продолжаются следственные мероприятия по уголовному делу.