В Баку раскрыто убийство, совершенное в автомобиле

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Пресс-службы Генеральной прокуратуры, министерств Внутренних дел и Национальной безопасности сделали совместное заявление в связи с убийством, совершенным в автомобиле в Баку.

Как сообщает Report, в совместном заявлении говорится, что 2 августа приблизительно в 01:00 на территории Сабаильского района на дороге, ведущей из поселка Бадамдар в 20-й участок, в автомобиле марки "Nissan Sunny", управляемом жителем Баку Гамидом Пашаевым, был найден его труп с многочисленными ножевыми ранениями. По факту возбуждено уголовное дело по ст. 120.1 (преднамеренное убийство) УК.

В результате интенсивных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных совместно с прокуратурой, министерствами Внутренних дел и Национальной безопасности, выяснилось, что данное тяжкое преступление совершено жителем села Агаярлы Билясуварского района 20-летним Парвизом Аббасовым. Также установлено, что Парвиз Аббасов несколько дней назад совершил разбойное нападение на гражданина на территории Сабаильского района. Скрывавшийся в Билясуваре Парвиз Аббасов был задержан и передан следствию.

По факту продолжаются необходимые оперативно-розыскные и следственные действия.