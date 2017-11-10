Раскрыто преступление о взятии жителя Гянджи в заложники и требовании денег

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Установлено о совершении еще одного преступления человеком, обвиняемым в попытке убийства.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, во время оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Кяпязского районного управления полиции в отношении Гурбана Гурбанова, задержанного 25 октября по подозрению в попытке убийства, было установлено, что он совершил и другое тяжкое преступление.

Так, 10 октября он вместе с другими лицами насильно усадил жителя Гянджи, ранее судимого Рамиля Маснуни в автомобиль марки "ВАЗ-2107" и отвез в поселок Гюлюстан, где его держали в заложниках, требуя в обмен на освобождение 100 000 рублей (2 870 манатов). Р. Маснуни был отпущен после выполнения требования, однако у него потребовали принести еще 250 000 рублей (7 175 манатов).

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.