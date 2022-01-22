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Раскрыто число произошедших в Баку ДТП со смертельным исходом

Раскрыто число произошедших в Баку ДТП со смертельным исходом Раскрыто число произошедших в Баку дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом.
Происшествия
22 января 2022 г. 13:10
Раскрыто число произошедших в Баку ДТП со смертельным исходом

В 2021 году в Баку произошло 197 дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом.

Как сообщает Report, на оперативном совещании в Бакинской городской прокуратуре было отмечено, что этот показатель на 37 случаев больше показателя 2020 года.

100 уголовных дел были направлены в суды, производство по 50 делам было прекращено в связи со смертью виновника ДТП.

Также в органах прокуратуры города прекращено производство по 180 уголовным делам, приостановлено производство по 202 делам. В органах внутренних дел прекращено производство по 1 440 делам, приостановлено производство по 2 977 делам.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisələrinin sayı açıqlanıb

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