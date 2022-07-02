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Раскрыто число погибших и раненых на службе сотрудников органов внутренних дел

Раскрыто число погибших и раненых на службе сотрудников органов внутренних дел 14:52
Происшествия
2 июля 2022 г. 15:27
Раскрыто число погибших и раненых на службе сотрудников органов внутренних дел

При исполнении служебных обязанностей до сих пор погибли 114 сотрудников полиции и военнослужащих внутренних войск, 2792 получили ранения.

Как сообщает Report, об этом сказал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов во время выступления в Полицейской академии МВД на торжественной церемонии, посвященной Дню полиции Азербайджана и завершению 2021-2022 учебного года.

По его словам, полиция мужественно выполняла свою миссию по защите наших земель в Первой Карабахской войне, сыграла важную роль в ликвидации последствий анархии, царившей в нашей стране в первые годы после восстановления независимости, обеспечении внутренней стабильности и укреплении правопорядка в республике.

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Версия на азербайджанском языке Xidmət vaxtı ölən və yaralanan daxili işlər orqanları əməkdaşlarının sayı açıqlanıb

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