Раскрыто число погибших и раненых на службе сотрудников органов внутренних дел

14:52

При исполнении служебных обязанностей до сих пор погибли 114 сотрудников полиции и военнослужащих внутренних войск, 2792 получили ранения.

Как сообщает Report, об этом сказал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов во время выступления в Полицейской академии МВД на торжественной церемонии, посвященной Дню полиции Азербайджана и завершению 2021-2022 учебного года.

По его словам, полиция мужественно выполняла свою миссию по защите наших земель в Первой Карабахской войне, сыграла важную роль в ликвидации последствий анархии, царившей в нашей стране в первые годы после восстановления независимости, обеспечении внутренней стабильности и укреплении правопорядка в республике.