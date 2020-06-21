Раскрыты подробности жестокого убийства в Мингячевире - ОБНОВЛЕНО

Стали известны некоторые подробности убийства в Мингячевире 46-летней женщины.

Как передает Report, по словам матери покойной Басти Бабаевой, ее 17-летний внук Э.Гаджиев убил свою мать Брильянт Гаджиеву в спящем состоянии.

"Я узнала о случившимся только утром. Не знаю, что послужило причиной убийства моей дочери. Около 8 часов утра соседский парень постучав в дверь сказал, что мой внук нанес ножевые ранения матери. Узнала лишь о том, что он убил ее в спящем состоянии".

Следует отметить, что Э.Гаджиев был задержан прокуратурой и полицией по подозрению в совершении преступления по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Согласно сообщению, муж женщины умер несколько лет назад. Членами семьи являются вынужденными переселенцами из Агдамского района.

*** 12:41

В Мингячевире 46-летняя женщина была зарезана своим сыном.

Как передает Report, инцидент произошел 21 июня около 5 часов утра в поселке Ени Хайят.

Так, проживающей в поселке Брильянт Гаджиевой было нанесено смертельное ножевое ранение.

В результате расследования, проведенного сотрудниками правоохранительных органов, подозреваемый, сын погибшего, 17-летний Э.Гаджиев, был арестован.

По предварительной информации, убийство было совершено на почве ревности.

Возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса.

Ведется расследование.