Раскрыты подробности жестокого убийства в Мингячевире - ОБНОВЛЕНО

Стали известны некоторые подробности убийства в Мингячевире 46-летней женщины.
Как передает Report, по словам матери покойной Басти Бабаевой, ее 17-летний внук Э.Гаджиев убил свою мать Брильянт Гаджиеву в спящем состоянии.
"Я узнала о случившимся только утром. Не знаю, что послужило причиной убийства моей дочери. Около 8 часов утра соседский парень постучав в дверь сказал, что мой внук нанес ножевые ранения матери. Узнала лишь о том, что он убил ее в спящем состоянии".
Следует отметить, что Э.Гаджиев был задержан прокуратурой и полицией по подозрению в совершении преступления по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.
Согласно сообщению, муж женщины умер несколько лет назад. Членами семьи являются вынужденными переселенцами из Агдамского района.
*** 12:41
В Мингячевире 46-летняя женщина была зарезана своим сыном.
Как передает Report, инцидент произошел 21 июня около 5 часов утра в поселке Ени Хайят.
Так, проживающей в поселке Брильянт Гаджиевой было нанесено смертельное ножевое ранение.
В результате расследования, проведенного сотрудниками правоохранительных органов, подозреваемый, сын погибшего, 17-летний Э.Гаджиев, был арестован.
По предварительной информации, убийство было совершено на почве ревности.
Возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса.
Ведется расследование.