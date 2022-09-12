Расим Мамедов: Аваз Зейналлы неоднократно угрожал и шантажировал меня

Продолжилось судебное заседание по уголовному делу экс-главы компании ”Baku Steel Company" Расима Мамедова.

Продолжилось судебное заседание по уголовному делу экс-главы компании ”Baku Steel Company" Расима Мамедова.

Как сообщает Report, обвиняемый дал показания на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Лейлы Мамедовой-Аскеровой.

По словам Р.Мамедова, глава "Xural TV" Аваз Зейналлы неоднократно угрожал ему: "Сегодня он делает то же самое в отношении моей семьи. Аваз - преступник. Он много лет требовал от меня взятки. Он пожаловался на меня в турецкие спецслужбы".

На этом судья прервала Р.Мамедова, сказав, что сказанное не имеет отношения к делу и попросил продолжать по существу.

Позже государственный обвинитель заявил, что сказанное Р.Мамедовым должно быть запротоколировано и добавлено к уголовному делу, возбужденному против А.Зейналлы.

Позже показания дал Р.Мамедов. По его словам, он начал работать в Baku Steel Company в 2008 году: ”Раньше мне принадлежало 25% компании. Впоследствии положение компании ухудшилось. Я купил завод за 30 миллионов манатов в рассрочку".

В обвинении говорится, что ООО “Baku Steel Company” было зарегистрировано в августе 2009 года.

Расим Мамедов был председателем Наблюдательного совета компании до 28 января 2021 года. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями в период руководства заводом, внесении ложной информации в документы, в том числе в преувеличении цифр, создании компаний от имени других лиц, продаже товаров Baku Steel Company этим компаниям по более низким ценам, расходовании продукции Baku Steel Company на собственные объекты и жилые помещения.

Согласно обвинительному акту, Расим Мамедов таким образом совершил присвоение и растрату в общей сложности 55 миллионов манатов. Ему были предъявлены обвинения по статьям 179.4 (присвоение или растрата, совершенная с причинением ущерба в особо крупном размере), 193.3.2 (заведомо ложное предпринимательство с получением дохода в особо крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (должностное Мошенничество) УК АР.