Расим Гулиев: Сегодняшний суд не имеет к нам прямого отношения

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Бывший глава Аппарата Исполнительной власти города Баку Расим Гулиев прокомментировал распространенные в СМИ сообщения о своих показаниях в суде.

Как сообщает Report, Расим Гулиев сказал, что все проблемы в правовом демократическом государстве должны решаться в правовых рамках.

"Суд является одним из столпов правового государства. Обязанность каждого гражданина и чиновника - отвечать на вопросы суда, который является одним из важнейших структур правового государства. И в то время, когда я работал, я не сторонился отвечать на вопросы суда в качестве свидетеля, в любое необходимое время и сегодня, как гражданин, я готов ответить на любые вопросы суда. Что касается данного вопроса, я хотел бы заявить, что этот суд не имеет к нам прямого отношения, были прояснены представляющие интерес для суда вопросы", - сказал бывший руководитель Аппарата.