​Рашад Садыгов: Среди моих родственников есть заразившиеся

Среди моих родственников и друзей также есть заразившиеся коронавирусом.

Об этом в прямом эфире на странице Report в Instagram рассказал бывший капитан сборной Азербайджана и ”Карабаха" Рашад Садыгов.

Завершивший карьеру 38-летний бывший защитник назвал тех, кто не верит в вирус, безответственными: "Если кто-то не верит, я советую им просто молчать . Я верю в болезнь. За последние 3-4 месяца я дважды навещал отца и маму. Я опасаюсь идти к ним. Так я защищаю их. Болезнь тяжелее переносится пожилыми. По этой причине я занял такую позицию".