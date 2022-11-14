Рашад Даглы не собирается подавать апелляционную жалобу

Обвиняемый в убийстве исполнитель мейханы Рашад Даглы (Амиров)) не намерен подавать апелляционную жалобу на решение Гарадагского районного суда об избрании меры пресечения в виде ареста.

Обвиняемый в убийстве исполнитель мейханы Рашад Даглы (Амиров)) не намерен подавать апелляционную жалобу на решение Гарадагского районного суда об избрании меры пресечения в виде ареста.

Об этом Report сообщили его родственники.

"На данный момент со здоровьем у Рашада все в порядке. Расследование продолжается", заявили они.

Отметим, что убийство было совершено 9 ноября в Гарадагском районе.

По предварительной версии следствия, Р. Амиров 1984 г.р. во время конфликта на почве личной неприязни нанес многочисленные не совместимые с жизнью ножевые ранения своему знакомому Искендеру Мехтиеву 1979 г.р.

По факту в прокуратуре Гарадагского района возбуждено уголовное дело по статье 120 (умышленное убийство) УК АР.