Ранивший своего соседа ножом директор школы покончил с собой - ФОТО

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Ранивший своего соседа ножом директор школы в Лерикском районе покончил с собой.

Как сообщает Report, тело Адиля Рагимова обнаружено на могиле его брата, шехида Валеха Рагимова.

Сельская школа в Вери Алиабаде носит имя брата покончившего с собой директора школы - шехида Валеха Рагимова.

Отметим, что инцидент произошел в селе Ври Алиабад Лерикского района. Между жителем села 36-летним Гурбановым Сеидом Балоглан оглу и директором сельской школы Рагимовым Адилем Ягуб оглк возник конфликт. На почве этого А.Рагимов ударил своего соседа ножом.

Раненый с множественными ножевыми ранениями груди, спины и руки был госпитализирован в Лянкяранскую районную центральную больницу. Ему поставили диагноз пневмотракс, проведена срочная хирургическая операция. Состояние Б.Гурбанова оценивается как тяжелое.

По факту ведется расследование в правоохранительных органах.