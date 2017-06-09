В Ясамале получивший ножевые ранения пьяный мужчина сам приехал в больницу

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку произошла поножовщина.

Как сообщает Report, житель Сабирабадского района Эльнур Аваз оглу Тагиев 1978 г.р получил ножевое ранение от неизвестного лица на улице Шарифзаде неподалеку от автозаправочной станции "Gunesh petrol".

В момент происшествия он находился в нетрезвом состоянии. Мужчина в тяжелом состоянии взял такси и поехал в больницу. Он потерял много крови.

По факту ведется расследование.