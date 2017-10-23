Геранбой. 23 октября. REPORT.AZ/ Раненый в ДТП в Геранбое мужчина скончался в больнице.

Как передает ширванское бюро Report, в поселке Борсунлу, потеряв управление за рулем автомобиля марки Mercedes, водитель врезался в грузовик марки Shacman.

Получивший в результате аварии тяжелую черепно-мозговую травму пассажир автомобиля марки Mercedes, житель села Танрыгулулар Гусейн Амрах оглу Мехдиев 1974 г.р. был помещен в отделение травматологии Мингячевирской городской больницы. От полученных травм сегодня он скончался в больнице.

Расследования по факту продолжаются.