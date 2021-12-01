Раненый при крушении вертолета: Мы на скорости врезались в землю

"30 ноября должны были состояться учебно-тренировочные полеты с практической стрельбой. С аэродрома "Сангачал" мы должны были отправиться на авиационный полигон "Гарахэйбат"

"30 ноября должны были состояться учебно-тренировочные полеты с практической стрельбой. С аэродрома "Сангачал" мы должны были отправиться на авиационный полигон "Гараэйбат".

Об этом Report сообщил полковник-лейтенант Эмиль Джафаров, получивший ранения в результате крушения военного вертолета Ми-17 Государственной пограничной службы на авиационном полигоне "Гараэйбат" на территории Хызинского района.

По его словам, вертолет двигался по заданному маршруту: "При заходе на посадку на площадку вертолет разбился. Я сидел в пассажирской кабине. Всех подробностей инцидента не помню. При заходе на посадку произошла авария. Каких-либо неисправностей и проблем с вертолетом мы не заметили. После аварии я открыл глаза уже в больнице".

Э.Джафаров отметил, что не были превышены допустимые показатели вместимости вертолета: "Допустимое количество перевозимых в кабине десантников составляет 24 человека. Я сидел у входа в пассажирскую кабину."

"У меня перелом ноги и левой руки", - подчеркнул офицер.

Другой пострадавший при крушении военнослужащий капитан ГПС Рамин Адилов рассказал, что при заходе на посадку у вертолета внезапно пропало управление: "Мы на скорости врезались в землю. Постороннего вмешательства не было. Вертолет внезапно врезался в землю. После аварии я очнулся в больнице. У меня травмировано лицо и левое колено. Но в целом состояние стабильное".