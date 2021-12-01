О нас
Report Georgia
Аудио новости

Раненый при крушении вертолета: Мы на скорости врезались в землю

Раненый при крушении вертолета: Мы на скорости врезались в землю "30 ноября должны были состояться учебно-тренировочные полеты с практической стрельбой. С аэродрома "Сангачал" мы должны были отправиться на авиационный полигон "Гарахэйбат"
Происшествия
1 декабря 2021 г. 17:50
Раненый при крушении вертолета: Мы на скорости врезались в землю

"30 ноября должны были состояться учебно-тренировочные полеты с практической стрельбой. С аэродрома "Сангачал" мы должны были отправиться на авиационный полигон "Гараэйбат".

Об этом Report сообщил полковник-лейтенант Эмиль Джафаров, получивший ранения в результате крушения военного вертолета Ми-17 Государственной пограничной службы на авиационном полигоне "Гараэйбат" на территории Хызинского района.

По его словам, вертолет двигался по заданному маршруту: "При заходе на посадку на площадку вертолет разбился. Я сидел в пассажирской кабине. Всех подробностей инцидента не помню. При заходе на посадку произошла авария. Каких-либо неисправностей и проблем с вертолетом мы не заметили. После аварии я открыл глаза уже в больнице".

Э.Джафаров отметил, что не были превышены допустимые показатели вместимости вертолета: "Допустимое количество перевозимых в кабине десантников составляет 24 человека. Я сидел у входа в пассажирскую кабину."

"У меня перелом ноги и левой руки", - подчеркнул офицер.

Другой пострадавший при крушении военнослужащий капитан ГПС Рамин Адилов рассказал, что при заходе на посадку у вертолета внезапно пропало управление: "Мы на скорости врезались в землю. Постороннего вмешательства не было. Вертолет внезапно врезался в землю. После аварии я очнулся в больнице. У меня травмировано лицо и левое колено. Но в целом состояние стабильное".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоWounded officers: "Helicopter crashed while landing on helipad"
Версия на азербайджанском языке ФотоYaralı zabitlər: "Helikopter meydançaya eniş edən zaman yerə çırpıldı"

Самое читаемое

Google выпустил дудл, посвященный всемирно известному азербайджанскому ученому Лютфи Заде
Фото Google выпустил дудл, посвященный всемирно известному азербайджанскому ученому Лютфи Заде
30 ноября 2021 г. 02:38
Сочинская встреча: Москва больше не верит слезам армян
Сочинская встреча: Москва больше не верит слезам армян
27 ноября 2021 г. 17:13
Единственные инвестиции армян в Карабах– это мины, продолжающие убивать людей
ФотоЕдинственные инвестиции армян в Карабах– это мины, продолжающие убивать людей
29 ноября 2021 г. 12:39
Очередные бредовые заявления Пашиняна – к чему приведут его заигрывания с Западом и Россией?!
Очередные бредовые заявления Пашиняна – к чему приведут его заигрывания с Западом и Россией?!
25 ноября 2021 г. 09:27
ЧМ-2022: Состоялась жеребьевка раунда плей-офф
ЧМ-2022: Состоялась жеребьевка раунда плей-офф
27 ноября 2021 г. 01:22
Главный тренер Милана продлил контракт с клубом
Главный тренер "Милана" продлил контракт с клубом
26 ноября 2021 г. 23:11
Три структуры в Азербайджане обратились к населению в связи со штаммом омикрон
Три структуры в Азербайджане обратились к населению в связи со штаммом "омикрон"
30 ноября 2021 г. 15:14
Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в первой партии матча за мировую шахматную корону
Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в первой партии матча за мировую шахматную корону
27 ноября 2021 г. 02:57
В шорт-лист участников конкурса Car of the Year-2022 попали электромобили
В шорт-лист участников конкурса Car of the Year-2022 попали электромобили
29 ноября 2021 г. 13:58
Ла Лига: «Реал» обыграл «Севилью»
ВидеоЛа Лига: «Реал» обыграл «Севилью»
29 ноября 2021 г. 01:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi