Пострадавшие в аварии в Кюрдаханы находятся в коме - ФОТО - ВИДЕО

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Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Четверо пострадавших в результате аварии в Сабунчинском районе Баку, в которой также скончался один человек, находятся в коме первой степени.

Об этом Report сообщили в Клиническом медцентре №3, где были размещены пострадавшие.

Авария произошла в поселке Кюрдаханы. Двигаясь на большой скорости, автомобиль марки "Мерседес" с государственным номерным знаком 90-NF-513 врезался сзади в принадлежащий эвакуаторной службе "188" автомобиль марки MAN с государственным номерным знаком 90-JZ-887. Авария произошла при повороте автомобиля марки MAN.

В результате находившаяся в "Мерседесе" 22-летняя Джафарова Рамиля Рамиз гызы скончалась на месте происшествия.

На место происшествия прибыли сотрудники службы спасения министерства по чрезвычайным ситуациям. Они изъяли оставшихся в деформированном автомобиле 4 человек и передали бригадам скорой помощи.

Получившие тяжелые травмы жители поселка Кюрдаханы Мамедов Рашад Нуреддин оглу 1986 г.р., Годжаев Эльхан Мамед оглу 1991 г.р., Самедова Севиндж Шахин гызы 1994 г.р. и Гасанов Ибрагим Бахруз оглу 1999 г.р. были госпитализированы в Клинический медцентр №3.

По факту Сабунчинским районным управлением полиции возбуждено уголовное дело.