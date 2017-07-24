Раненые в совершенной школьным учителем в Шабране аварии доставлены в Баку

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Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Пятеро человек, пострадавших в результате дорожной аварии в административной территории Шабранского района Гандоб, доставлены в Баку.

Как сообщает Report, авария произошла в результате неожиданной поломки переднего колеса автомобиля марки "Мерседес".

Водитель Гулиев Рамиз потерял управление, автомобиль перевернулся. Пассажиры автомобиля: Гулиева Фатма Аббас гызы 1972 г.р., Ширалиева Гюнель Рамиз гызы 1993 г.р., Гулиева Мина Рамиз гызы 2008 г.р., Ширалиев Бабек Эльчин оглу 2014 г.р. и Ширалиев Али Эльчин оглу 2015 г.р. получили травмы и были госпитализированы в Клинический медцентр №1. Врачи оценивают их состояние как среднетяжелое.

Водитель Р. Гулиев является преподавателем Медицинского университета.