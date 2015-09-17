​Раненая во время ДТП на дороге Баку-Сумгайыт скончалась на операционном столе

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Скончалась еще одна раненая в результате тяжелого ДТП на дороге Баку-Сумгайыт.

Как сообщает Report, доставленная в Сумгайытскую больницу скорой медицинской помощи Зумруд Алиева скончалась во время операции.

Врачам не удалось спасти женщину, потерявшую в ДТП ногу.

Таким образом, число погибших в аварии достигло трех человек, девять человек ранены.

Установлена личность второго погибшего на месте ДТП. Это Рамин Керимов. Тела погибших увезены из морга в мечеть.