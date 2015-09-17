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    ​Раненая во время ДТП на дороге Баку-Сумгайыт скончалась на операционном столе

    Установлена личность еще одного погибшего на месте аварии

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Скончалась еще одна раненая в результате тяжелого ДТП на дороге Баку-Сумгайыт.

    Как сообщает Report, доставленная в Сумгайытскую больницу скорой медицинской помощи Зумруд Алиева скончалась во время операции.

    Врачам не удалось спасти женщину, потерявшую в ДТП ногу.

    Таким образом, число погибших в аварии достигло трех человек, девять человек ранены.

    Установлена личность второго погибшего на месте ДТП. Это Рамин Керимов. Тела погибших увезены из морга в мечеть. 

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