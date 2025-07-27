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Раненая топором в Товузе женщина умерла в больнице, в убийстве подозревается брат

Раненая топором в Товузе женщина умерла в больнице, в убийстве подозревается брат Женщина, ранее получившая ранения топором умерла в одной из бакинских больниц спустя более двух месяцев лечения.
Происшествия
27 июля 2025 г. 12:49
Раненая топором в Товузе женщина умерла в больнице, в убийстве подозревается брат

Женщина, ранее получившая ранения топором, умерла в одной из бакинских больниц спустя более двух месяцев лечения.

Как сообщает западное бюро Report, 25-летняя Алия Намазова и ее 55-летняя мать Севиндж Гасанова подверглись нападению с топором 6 июня.

Согласно последним данным, в совершении преступления подозревается 31-летний Каинат Намазов, страдающий психическим расстройством. Он нанес увечья своей матери и сестре, а затем поджег дом, в котором они проживали.

Уточним, что С.Гасанова скончалась сразу на месте происшествия.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Tovuzda iki ay əvvəl baltalanan qadın xəstəxanada ölüb

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